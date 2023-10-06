Политолог Суслов: в США услышат нужный сигнал после отзыва ратификации ДВЗЯИ

В итоге давление внутри США на администрацию Джозефа Байдена в пользу изменения политики в отношении украинского конфликта и России будет усиливаться.

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Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний пошлет США нужный сигнал о том, что собственная безопасность Штатов в случае эскалации в конечном итоге очень серьезно пострадает, и в Вашингтоне этот сигнал поймут, считает политолог и политический обозреватель Дмитрий Суслов.

«В краткосрочной перспективе, я думаю, администрация Байдена сделает заявление о том, что Россия ведет себя безответственно, они тем не менее не будут предпринимать какие-то шаги в области гонки вооружений, но данный шаг России, я думаю, будет услышан американским обществом, теми республиканцами, которые выступают против третьей мировой войны и против более глубокого вовлечения США в данный конфликт».

В итоге давление внутри США на администрацию Джозефа Байдена в пользу изменения политики в отношении украинского конфликта и России будет усиливаться.

Накануне в ходе выступления на заседании Международного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании Совета Думы депутаты обсудят возможность отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

Вариант отзыва Россией ратификации договора не говорит о планах провести такие испытания, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.