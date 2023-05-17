Грузопоток по Севморпути в пять раз превысил рекордные показатели советского времени

Президент Владимир Путин назвал Северный морской путь стратегическим проектом, работать по которому необходимо разумно и с прицелом на перспективу.

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Перевозки грузов по Северному морскому пути в пять раз превысили рекордные показатели советского времени. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

«Севморпуть стал ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти, сжиженного природного газа, минеральных удобрений, металлов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью», - сказал Чекунков.

Глава государства назвал Севморпуть одним из ключевых стратегических проектов и выразил надежду на успешную работу по этому направлению.

«По работе на стратегических направлениях, таких как Севморпуть, мы должны действовать очень разумно и иметь в виду важность и перспективу проектов такого рода», - отметил президент.

В начале года председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал создание «ледового навигатора» для успешного развития Северного морского пути. Цифровая экосистема должна быть создана к середине 2025 года, заявил премьер-министр. Она позволит получать актуальные метеоданные, сведения о расположении судов и загруженности портов.