Грузопоток по Севморпути в пять раз превысил рекордные показатели советского времени
Перевозки грузов по Северному морскому пути в пять раз превысили рекордные показатели советского времени. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.
«Севморпуть стал ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти, сжиженного природного газа, минеральных удобрений, металлов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью», - сказал Чекунков.
Глава государства назвал Севморпуть одним из ключевых стратегических проектов и выразил надежду на успешную работу по этому направлению.
«По работе на стратегических направлениях, таких как Севморпуть, мы должны действовать очень разумно и иметь в виду важность и перспективу проектов такого рода», - отметил президент.
В начале года председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал создание «ледового навигатора» для успешного развития Северного морского пути. Цифровая экосистема должна быть создана к середине 2025 года, заявил премьер-министр. Она позволит получать актуальные метеоданные, сведения о расположении судов и загруженности портов.