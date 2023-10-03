Путин обсудил с Совбезом РФ развитие Севера и Севморпути
Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ, на котором предложил обсудить вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути.
«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов», - сказал он.
После этого глава государства передал слово министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.
Ранее заместитель председателя Правительства - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров оценил потенциал макроарктического региона с учетом развития Севморпути. Вице-премьер РФ на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудил долгосрочную программу развития региона и призвал ускорить подготовку кадров для востребованных отраслей промышленности.