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Путин обсудил с Совбезом РФ развитие Севера и Севморпути

Максим Крюков
19:15 03.10.2023
После вступительной речи президент РФ передал слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ, на котором предложил обсудить вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов», - сказал он.

После этого глава государства передал слово министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

Ранее заместитель председателя Правительства - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров оценил потенциал макроарктического региона с учетом развития Севморпути. Вице-премьер РФ на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудил долгосрочную программу развития региона и призвал ускорить подготовку кадров для востребованных отраслей промышленности.

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