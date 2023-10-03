В стране и мире Путин обсудил с Совбезом РФ развитие Севера и Севморпути Максим Крюков После вступительной речи президент РФ передал слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ, на котором предложил обсудить вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути. «Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов», - сказал он. После этого глава государства передал слово министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Ранее заместитель председателя Правительства - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров оценил потенциал макроарктического региона с учетом развития Севморпути. Вице-премьер РФ на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудил долгосрочную программу развития региона и призвал ускорить подготовку кадров для востребованных отраслей промышленности. Экспертное мнение и аналитика