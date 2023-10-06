Швеция хочет членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

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Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально передать Киеву какие-либо истребители, говорится в пресс-релизе правительства страны.

Правительство поручило военным тщательно проанализировать и сообщить, можно ли передать Украине боевые самолеты JAS 39 Gripen. В докладе будет отражено влияние такого шага на оборонный потенциал, оборонную экономику и другие оборонные мероприятия и планирование, пишет RT.

Важным фактором в этом анализе является ознакомительная подготовка JAS 39 Gripen, которую украинские пилоты и наземный персонал прошли под руководством шведских вооруженных сил, говорится в сообщении.

Поддержка в виде JAS 39 Gripen будет осуществляться при условии, что Швеция сначала станет членом НАТО. Отчет должен быть представлен до 6 ноября, когда Верховный главнокомандующий представит свои военные рекомендации.

Вооруженные силы также должны изучить условия возможной поддержки Киева в рамках международной коалиции F-16, куда входит Швеция.

Тем временем Стокгольм отправит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 миллиарда крон ($199 млн), состоящий в основном из артиллерийских боеприпасов.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс одобрено всеми членами НАТО, кроме Турции и Венгрии.