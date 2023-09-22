ATV: парламент Венгрии вряд ли одобрит шведскую заявку в НАТО осенью

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Венгерский парламент вряд ли проголосует на осенней сессии за одобрение шведской заявки в НАТО, заявил лидер правящей фракции «Фидес - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш. Об этом сообщает портал ATV.

Кочиш рассказал о том, что депутаты посмотрели фильм шведского общественного телевидения о Венгрии, который «шокирует» и «содержит ложь». Учебный фильм, о котором идет речь, с жесткой критикой состояния венгерской демократии начали показывать шведских школах.

Лидер правящей фракции сказал, что в фильме фигурирует оппозиционный активист, но авторы забыли упомянуть, что он является активным оппонентом венгерского правительства. Кочиш назвал это резкой атакой, которую шведское правительство предприняло против Венгрии.

Шведское правительство зашло в тупик, считает лидер фракции «Фидес». По его словам, шансов на то, что в венгерском парламенте состоится голосование на осенней сессии, мало. Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что не уверен, следует ли его стране ратифицировать соглашение о приеме Швеции в НАТО.

Ранее в Минсельхозе Венгрии заявили, что страна не будет вести переговоров с Украиной по зерну после того как Киев подал иск в ВТО против введенного со стороны Будапешта эмбарго.