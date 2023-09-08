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МИД Швеции: Стокгольм полностью готов к вступлению в НАТО

Ян Брацкий
06:11 08.09.2023
Процесс начала ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО может начаться в октябре.
МИД Швеции: Стокгольм полностью готов к вступлению в НАТО
© Фото: Henrik MontgomeryTt, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Швеция полностью готова к вступлению в НАТО, заявил глава МИД страны Тобиас Биллстрем. Сейчас официальный Стокгольм ожидает только одобрение своей заявки от Анкары, подчеркнул он.

«Завершение процесса принятия Швеции в НАТО очень важно для безопасности как Швеции, так и НАТО... Со своей стороны, мы полностью готовы к этому и ждем, когда в Анкаре начнется процесс ратификации нашей заявки», - цитирует министра «Интерфакс».

Шведские парламентарии одобрили вступление страны в Североатлантический альянс 22 марта. Аналогичное решение, но 1 марта, приняли их финские коллеги. В начале апреля Хельсинки подписали соответствующие документы и стали полноправным членом блока. Вступление Швеции откладывается, так как Турция требует от скандинавов начать борьбу с террористами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара будет готова рассмотреть заявку Швеции в октябре, когда свою работу возобновит национальный парламент. По словам турецкого лидера, он подробно объяснил свою позицию относительно ожиданий в плане борьбы с терроризмом и исламофобией.

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