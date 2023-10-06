Американист Левин заявил, что Трамп может стать спикером, но ненадолго

По закону спикером не может быть лицо, которое находится под уголовным преследованием, сказал эксперт.

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Приглашения для Дональда Трампа стать спикером палаты представителей - это не более чем спекуляции в области пиара, считает американист, кандидат исторических наук, исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин.

Технически экс-президента США могут выбрать на этот пост, но с учетом американского законодательства ему придется практически сразу сложить с себя полномочия, поскольку спикером не может быть лицо, которое находится под уголовным преследованием, сказал эксперт.

«Трамп в данный момент находится под уголовным преследованием по нескольким делам. Во-вторых, оно ему зачем, в принципе, нужно? Он на более высокий пост претендует в идеале. Это больше пиар со стороны Республиканской партии, это больше шумиха для привлечения внимания», - сказал Левин.

Ранее Трамп заявил о готовности на короткий срок занять кресло спикера палаты представителей, если республиканцы не смогут согласовать другую кандидатуру. Конгрессмен-республиканец Трой Нельс сказал, что многие конгрессмены готовы поддержать его кандидатуру.