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Шойгу наградил женщин-военнослужащих медслужбы наручными часами

08:48 05.10.2023
Министр обороны России поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев, сообщило Минобороны РФ. Они обучают бойцов навыкам оказания медпомощи в боевых условиях.

Глава Минобороны РФ наградил женщин-военнослужащих Медслужбы наручными часами. Они, свою очередь, выразили готовность наравне с мужчинами применять полученные навыки и знания на поле боя.

Министр обороны России провел проверку организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых в ходе специальной военной операции выписываются с выздоровлением.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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