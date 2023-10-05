В стране и мире Шойгу наградил женщин-военнослужащих медслужбы наручными часами Министр обороны России поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев, сообщило Минобороны РФ. Они обучают бойцов навыкам оказания медпомощи в боевых условиях. Глава Минобороны РФ наградил женщин-военнослужащих Медслужбы наручными часами. Они, свою очередь, выразили готовность наравне с мужчинами применять полученные навыки и знания на поле боя. Министр обороны России провел проверку организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Ранее Сергей Шойгу заявил, что благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых в ходе специальной военной операции выписываются с выздоровлением. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика