В стране и мире спецоперация Шойгу на полигоне ЮВО показали применение боевого дрона Бойцы отработали специальные навыки по управлению беспилотниками, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Главе Минобороны России Сергею Шойгу показали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника. Командир учебного центра, который занимается подготовкой операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС, доложил министру обороны, что их выпускники наработали большой боевой опыт. Командир учебного центра показал комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Бойцы отработали специальные навыки по управлению дронами, их применение в разведке, наведении и корректировке артиллерийского огня. Сергей Шойгу провел проверку организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика