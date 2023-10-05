В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Шойгу на полигоне ЮВО показали применение боевого дрона

08:39 05.10.2023
Бойцы отработали специальные навыки по управлению беспилотниками, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Главе Минобороны России Сергею Шойгу показали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника. Командир учебного центра, который занимается подготовкой операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС, доложил министру обороны, что их выпускники наработали большой боевой опыт.

Командир учебного центра показал комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Бойцы отработали специальные навыки по управлению дронами, их применение в разведке, наведении и корректировке артиллерийского огня.

Сергей Шойгу провел проверку организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.