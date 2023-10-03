Шойгу сообщил, что более 98% раненых выписываются с выздоровлением

Глава Минобороны РФ отметил, что летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться.

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Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых в ходе специальной военной операции выписываются с выздоровлением, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Глава Минобороны РФ отметил, что летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. Выживаемость раненых улучшена кратно.

Медобеспечение личного состава организовано на хорошем уровне, сказал Шойгу. Министр подробно остановился на оказании помощи раненым в районе линии боевого соприкосновения. Получившие ранения военнослужащие получают первую помощь на поле боя чаще всего в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от передовой развернуты полевые госпитали, которые усилены опытными хирургами из центральных лечебных заведений.

Шойгу поблагодарил военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу. По его словам, фронтовые медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасая жизнь и здоровье наших бойцов.

Министр обороны России отметил, что российская армия располагает необходимым количеством военнослужащих для проведения спецоперации. По его словам, в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.