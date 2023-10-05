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Пентагон: США не будут выделять деньги Украине из других статей бюджета

Елизавета Кондрикова
23:24 05.10.2023
Тем не менее такая возможность сохраняется.
Пентагон: США не будут выделять деньги Украине из других статей бюджета
© Фото: Ron Sachs, dpa Globallookpress
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Соединенные Штаты не собираются осуществлять перепрограммирование бюджета, то есть перераспределение денежных средств из одних статей оборонного бюджета в другие, для оказания военной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Перепрограммирование всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», - цитирует РИА Новости слова Райдера, сказанные им на брифинге для журналистов.

Он добавил, что такая возможность все еще сохраняется, поскольку Пентагон планирует продолжать переговоры с Конгрессом США, чтобы обеспечить сохранение поставок оружия и военной техники Киеву.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что во временный проект бюджета США не были включены расходы на финансовую и военную поддержку Украины. Вашингтон также сообщил об отсутствии долгосрочного финансирования и заморозке контрактных проектов по оказанию помощи Украине. 

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