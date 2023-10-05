В стране и мире Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию СВО - это не территориальный конфликт, подчеркнул глава государства. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия защищает свою цивилизацию в зоне проводимой военной операции. «Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находятся, но мы защищаем свои традиции и свою культуру, и своих людей», – сказал он во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава российского государства подчеркнул, что спецоперация, которую проводит Россия, не является территориальным конфликтом. Экспертное мнение и аналитика