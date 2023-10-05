Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию
СВО - это не территориальный конфликт, подчеркнул глава государства.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия защищает свою цивилизацию в зоне проводимой военной операции.
«Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находятся, но мы защищаем свои традиции и свою культуру, и своих людей», – сказал он во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава российского государства подчеркнул, что спецоперация, которую проводит Россия, не является территориальным конфликтом.