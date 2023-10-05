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Путин заявил, что бюджет РФ справляется с расходами на проведение СВО

Максим Крюков
19:06 05.10.2023
По словам Владимира Путина, у него есть основания полагать, что и в будущем Россия будет справляться.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Президент Владимир Путин констатировал, что российский бюджет справляется с расходами на проведение специальной военной операции.

«Мы справляемся пока. И у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться», - сказал он, отвечая на вопрос модератора XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер также сообщил, что в третьем квартале 2023 года был зафиксирован профицит свыше 660 миллиардов рублей. По его словам, по результатам этого года будет дефицит в районе 1%.

«И на ближайшие годы, на 2024-2025 годы где-то рассчитываем, что дефицит будет в районе где-то этого одного процента», - добавил Путин.

Глава государства отметил, что в России установилась рекордно низкая безработица, которая составляет 3%, подчеркнув, что естественным образом началась структурная перестройка российской экономики.

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