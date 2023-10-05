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В Азербайджане арестовали еще двух бывших президентов Нагорного Карабаха

Анна Ушакова
14:38 05.10.2023
В отношении Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна возбуждено уголовное дело, детали которого не разглашаются.
В Азербайджане арестовали еще двух бывших президентов Нагорного Карабаха
© Фото: Каро Саакян, РИА Новости, Russian Look, Global Look Press
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Бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также эск-главу парламента Давида Ишханяна арестовали на четыре месяца и доставили в Баку, сообщает информационное агентство Азербайджана АРА. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Подробности не разглашаются.

Также 3 октября был задержан еще один бывший президент Карабаха Араик Арутюнян. Ему были предъявлены обвинения в терроризме и формировании незаконных воинских подразделений. Экс-главе непризнанной республики грозит пожизненный срок.

Аркадий Гукасян занимал пост президента с 1997 по 2007 год. Саакян стал его преемником и руководил Карабахом до 2020 года. Давид Ишханян занимал пост председателя парламента непризнанной НКР.

Ранее в Азербайджане был задержан и обвинен в финансировании терроризма, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы бывший государственный министр НКР Рубен Варданян.

Девятнадцатого сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористической операции на территории Карабаха. На следующий день обе стороны приняли решение о прекращении боевых действий. 28 сентября действующий президент Самвел Шахраманян подписал указ о том, что республика перестанет существовать с 1 января 2024 года.

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