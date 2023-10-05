Путин заявил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

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Россия фактически закончила работы над «Сарматом», в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры», - сказал Путин на Валдайском форуме.

Кроме того, Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник».

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

Ранее наш телеканал показывал, из чего создается «Сармат», опубликовав кадры с производства межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме этого, журналисты «Звезды» показали и уникальные кадры пуска ракетного комплекса «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.