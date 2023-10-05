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Азербайджан задержал экс-президента Нагорного Карабаха Арутюняна

09:37 05.10.2023
Отмечается, что он был задержан еще 3 октября в Степанакерте. Араику Арутюняну предъявлены обвинения в терроризме и формировании незаконных воинских подразделений.
Азербайджан задержал экс-президента Нагорного Карабаха Арутюняна
© Фото: DTXofficialchannel, YouTube
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Бывший президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян был задержан в Степанакерте. Как отметили в Службе государственной безопасности, это произошло еще 3 октября.

Также в сообщении ведомства сказано, что Арутюнян участвовал в формировании незаконных вооруженных формирований, вербовал и финансировал наемников, а также сам участвовал в боях на стороне Карабаха.

Арутюнян был президентом НКР с мая 2020 года по конец августа 2023 года. После него этот пост занял Самвел Шахраманян, который уже 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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