Опрос показал, сколько россиян увольняются из-за токсичной атмосферы на работе

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Согласно опросам, немногим более половины респондентов (52%) увольнялись хотя бы раз в жизни с работы из-за токсичного коллектива и конфликтной атмосферы на рабочем месте, при этом многих к увольнению также подталкивает необходимость выполнения чужой работы. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

При этом 22% опрошенных заметили, что за свою карьеру более одного раза увольнялись с работы из-за ненормального поведения коллег. Также россиян заставляет принять решение сменить работу «предъявление неадекватных требований» (27%) и понимание того, что они не в силах изменить ситуацию на своем рабочем месте (13%). Среди причин также выделяют присутствие токсичного сотрудника, то есть недовольство коллегой или коллегами, и резкое увеличение объема задач.

«Помимо этого опрошенные граждане уточнили, что могло бы их удержать на нелюбимой работе. Для 39% это возможность взять дополнительный медицинский отпуск, а каждому четвёртому (28%) достаточно будет прохождения медицинского обследования», - говорится в публикации.

По данным издания, подавляющее большинство россиян (63%) отмечают у себя появившиеся проблемы со здоровьем, что только становится еще одним фактором к принятию решения об увольнении. Они также считают, что работодатель должен ежегодно предоставлять возможность пройти комплексный осмотр у врачей для того, чтобы сотрудники могли успешно реагировать на различные условия труда на работе.

Напомним, ранее летом этого года было выдвинуто предложение о введении в России шестидневной рабочей недели, но в Министерстве труда не поддержали эту идею. Также ведомство отвергло инициативу об официальном закреплении в России четырехдневной рабочей недели. Министр труда России Антон Котяков напомнил о существовании в стране возможности работодателям самостоятельно устанавливать гибкий график.