Кремль анонсировал обращение Путина к участникам дискуссионного клуба «Валдай»

В этом году заседание клуба «Валдай» состоится в Сочи со 2 по 5 октября.

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Президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Тема XX Ежегодного заседания – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В этом году участники и гости клуба съехались в Сочи, где со 2 по 5 октября будут обсуждать вопросы глобальной повестки дня.

Выступление российского лидера запланировано на середину дня. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь Путина в прошлом году была «мировоззренческой, очень глубокой, философской и прикладной». Тогда глава государства уличил Запад в поддержке киевского режима, сознательном отказе от минских соглашений и расширении НАТО к границам России, что для Москвы является неприемлемым.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в самых разных областях, от политики до экономики и истории. Клуб был создан в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай, что и дало название дискуссионной площадке. За годы существования в работе «Валдая» приняли участие более тысячи экспертов из 84 стран мира.