«Идеи цветения и симфонии»: что говорят эксперты о речи Путина на Валдайском форуме

Речь Путина во время валдайской дискуссии стала мировоззренческой и прикладной, она войдет в десятку лучших его выступлений, считает Дмитрий Песков.

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Более ста экономистов, профессоров, представителей посольств из стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки. Более десятка участников дискуссионного клуба «Валдай» приехали из западных государств. Есть представители стран Европы, а также Канады и США. Россия в очередной раз показала, что изолировать ее не получится ни при каких условиях. Выступление президента Владимира Путина произвело впечатление на всех. Многие так и говорят, что каждое слово предстоит еще анализировать, читать и слушать.

«То, что мы услышали сегодня, является искренним, свободным и откровенным анализом того, как Путин видит противостояние с гегемонистским миропорядком, и как он собирается разрешить этот конфликт. Россия защищает другую систему миропорядка, которая основывается на уникальных цивилизационных и культурных особенностях разных стран», - высказался эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» из Пакистана Мухаммад Атар Джавед.

Речь Путина во время валдайской дискуссии стала мировоззренческой и прикладной, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Она войдет в десятку лучших выступлений президента. С этим согласны и эксперты клуба «Валдай».

«Он ответил на мой вопрос: "Как он относится к людям на Западе, которые противостоят действиям своих правительств?". Он сказал, что нам на Западе нужно защищать свои национальные интересы. И я думаю, это верный ответ», - указал содиректор Института по изучению геополитической экономики в Канаде Алан Фриман. «Мир должен быть основан на идее цветения и симфонии. В этом цветении и симфонии все народы являются драгоценными и неотъемлемыми. Он является садовником, который эту клумбу бережет», - считает писатель и журналист Александр Проханов.

Валдайская дискуссия ценна тем, что здесь анализируют все происходящее в мире и делают собственные прогнозы. Кризис всей системы международных отношений предсказывали последние четыре года. О том, куда движется Россия и хватит ли у нее запаса прочности выдержать противостояние с Западом, становится ясно из речи Владимира Путина.

«Совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию, мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров: ни финансовых расчетов не можем произвести, ни технологий у нас не будет. А нет, ничего не развалилось, и фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал – даже, может быть, мы сами. Мы сами, наконец, осознали – мы все время говорим, что мы великая страна», - сказал российский лидер.

В последние годы Запад предпринял множество провокационных шагов, направленных в адрес России. Хотя Москва раз за разом предлагала выстраивать отношения, основанные на коллективной безопасности, навстречу ей никто не шел. Вместе с тем глава российского государства упомянул, что уверенность в своей погрешимости, а Запад ведет себя именно так, - опасное состояние.

«Уверенность в своей непогрешимости - опасное состояние. Как они говорят, «отменить». Даже в самый разгар Холодной войны никому и в голову не приходило отрицать существование науки и культуры. До сжигания книг дошли нацисты. Культура отмены, настоящая отмена культуры, выкашивает все живое и творческое», - заявил Путин.

Какие еще тезисы о миропорядке прозвучали из уст президента России в рамках пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» - смотрите в сюжете Дарии Сенниковой.