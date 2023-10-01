Путин приедет в Сочи на заседание клуба «Валдай»

В этом году дискуссионный клуб «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября.

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Президент России Владимир Путин приедет в Сочи для участия в международном дискуссионном клубе «Валдай», который в этом году пройдет со 2 по 5 октября. Об участии главы государства в заседании сообщил телеканал «Россия 1».

Кроме того, Путин проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совета безопасности России.

Речь Путина на прошлой валдайской дискуссии стала мировоззренческой и прикладной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С ним согласились и эксперты клуба «Валдай». Один из них, пакистанец Мухаммад Атар Джавед, заявил, что слова Путина являются искренним, свободным и откровенным анализом.