МО: ВКС пресекли высадку украинского десанта в Крыму на катере и гидроциклах
Экипажи перехватили в северо-западной части акватории Черного моря группу украинских боевиков, которая направлялась к мысу Тарханкут.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Самолеты ВКС России пресекли попытку высадки украинской десантной группы на территории Крыма, сообщило Минобороны России.
Российская авиация перехватила в северо-западной части акватории Черного моря группу украинских боевиков, которая направлялась к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Накануне дежурные средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма над северо-западной частью акватории Черного моря.
Ранее российские самолеты уничтожали украинские катера с десантными группами ВСУ у острова Змеиный.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.