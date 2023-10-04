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МО: ВКС пресекли высадку украинского десанта в Крыму на катере и гидроциклах

07:32 04.10.2023
Экипажи перехватили в северо-западной части акватории Черного моря группу украинских боевиков, которая направлялась к мысу Тарханкут.
МО: ВКС пресекли высадку украинского десанта в Крыму на катере и гидроциклах
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Самолеты ВКС России пресекли попытку высадки украинской десантной группы на территории Крыма, сообщило Минобороны России.

Российская авиация перехватила в северо-западной части акватории Черного моря группу украинских боевиков, которая направлялась к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Накануне дежурные средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее российские самолеты уничтожали украинские катера с десантными группами ВСУ у острова Змеиный.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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