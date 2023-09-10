ВС РФ уничтожили три катера производства США с украинским десантом у Змеиного
Речь идет о быстроходных военных катерах Willard Sea Force.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Российские самолеты уничтожили три украинских катера производства США у острова Змеиный. На борту находись десантные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Это произошло сегодня ночью на северо-востоке от Змеиного в акватории Черного моря. Как утверждается, речь идет о быстроходных катерах Willard Sea Force.
В российском военном ведомстве добавили, что украинские боевики направлялись к Крымскому побережью, однако им помешали российские самолеты морской авиации Черморфлота. Противник был уничтожен.
Ранее МО РФ заявило об уничтожении восьми вражеских беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.