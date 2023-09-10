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ВС РФ уничтожили три катера производства США с украинским десантом у Змеиного

06:36 10.09.2023
Речь идет о быстроходных военных катерах Willard Sea Force.
ВС РФ уничтожили три катера производства США с украинским десантом у Змеиного
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские самолеты уничтожили три украинских катера производства США у острова Змеиный. На борту находись десантные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Это произошло сегодня ночью на северо-востоке от Змеиного в акватории Черного моря. Как утверждается, речь идет о быстроходных катерах Willard Sea Force.

В российском военном ведомстве добавили, что украинские боевики направлялись к Крымскому побережью, однако им помешали российские самолеты морской авиации Черморфлота. Противник был уничтожен.

Ранее МО РФ заявило об уничтожении восьми вражеских беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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