МО РФ: у Крыма перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»

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Сегодня около половины девятого вечера была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Ее сбили у побережья Крыма над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что над Крымом средства ПВО за неделю уничтожили 5 украинских крылатых ракет и противокорабельную ракету «Нептун». Также ВС РФ сбили 37 ударных беспилотников.

Кроме того, еще одну противокорабельную ракету «Нептун» перехватили в конце августа. Были уничтожены и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.