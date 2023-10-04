Штурмовики Су-25 ВКС России отработали ракетные удары в зоне СВО

В ходе боевых работ летчики отрабатывали также выпуск тепловых ловушек, выполнение различных маневров и возвращение на аэродром вылета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.

«По информации передового информативного наводчика, все цели поражены и отработали отлично», - сказал летчик-штурмовик с позывным «Лемур».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее также появились кадры работы летчиков ВКС России при катапультировании в зоне СВО. Военнослужащие среди прочего отработали стрельбу, элементы инженерной и медицинской подготовки, ориентирование на местности.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.