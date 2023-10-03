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Всегда в ожидании: как в зоне СВО работают группы по спасению летчиков

Валентин Гвоздев
22:59 03.10.2023
В день подразделение совершает от 4 до 6 вылетов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Донецком направлении ударные вертолеты и штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям украинской пехоты и бронетехники, расположенным в лесопосадках. В районе выполнения задачи на случай нештатной ситуации дежурили поисково-спасательные группы, которые в любую минуту готовы прийти на помощь летчикам и эвакуировать их из опасной зоны. С одним из таких подразделений на задание вылетел корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Группа огневой поддержки берет с собой носилки, медицинскую сумку и полный боекомплект, чтобы в случае необходимости дать врагу достойный отпор. Она не сопровождает самолеты, а находится в районе ожидания. Работы много. В день подразделение совершает от 4 до 6 вылетов. А вот спасать летчиков не приходилось уже больше года.

«У нас есть медик, который возьмет всю сложную работу на себя. Ну и мы, которые должны оказывать хотя бы первую медицинскую помощь», - рассказал начальник группы поиска.

В отряде установлена своя иерархия. Важная задача у медика, который при необходимости окажет квалифицированную медицинскую помощь раненому. Остальные бойцы должны взять под контроль место вынужденной посадки или крушения. Уровень подготовки на самом высоком уровне.

«Бывает 5-6 вылетов. Работаем постоянно. Выходим на позицию, выходим на удар. Находимся всегда в готовности. Надеемся на лучшее, чтоб ничего не произошло. У противника много иностранной техники, много наемников, поэтому стараемся соблюдаем всю технику безопасности», - говорит второй спасатель на экипаже с позывным «Панда». 

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи штурмовой авиации наносят ракетные удары по военным объектам и технике украинских националистов. Су-25 выполняют пуски парами с малых высот. Сразу после этого они маневрируют, используя тепловые ловушки, и возвращаются на аэродром.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава проводят обслуживание самолетов и подготавливают их к выполнению следующей задачи.

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