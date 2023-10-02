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Летчики ВКС России отработали действия при катапультировании в зоне СВО

03:00 02.10.2023
Особое внимание в ходе учений было уделено действиям после катапультирования при зависаниях на деревьях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Летчики дальневосточного объединения ВВС и ПВО Воздушно-космических сил приняли участие в практических занятиях по выживанию в боевых условиях в зоне спецоперации. Занятия состояли из теоретической и практической части. Летчики отработали стрельбу, элементы инженерной и медицинской подготовки, ориентирование на местности и так далее. При проведении занятий учитывался опыт, полученный в зоне спецоперации.

«Особое внимание было уделено действиям после катапультирования при зависаниях на деревьях, различных препятствиях и спуска с них. Также изучили действия при попадании на минные поля, преодолении их. Особое внимание было уделено тактическим стрельбам, выживанию в экстремальных условиях и тактической медицине», - поделился летчик Су-30СМ с позывным «Беркут».

В заключительной части занятий были практические стрельбы из стрелкового оружия: пистолета-пулемета ПП-2000, пистолетов Лебедева ПЛК и пистолетов Стечкина АПС, автоматов АКС-74У, а также метание гранат РГД и Ф-1.

Ранее стало известно о разработке в России специального тренажера для летчиков, которые только готовятся освоить управление вертолетом Ми-8. Устройство оснащено всем необходимым оборудованием - почти не отличить от реального воздушного судна. Летчики будут отрабатывать на тренажерном комплексе навыки в условиях виртуальной реальности.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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