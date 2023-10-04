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Зонтик от дронов: как несут службу расчеты ЗРК «Тор» на Купянском направлении

Елена Сивонен
07:33 04.10.2023
Каждые 15 минут расчет ЗРК «Тор» меняет позицию, чтобы не оказаться целью националистов и на ходу сканирует небо в поисках беспилотников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Зенитные ракетные комплексы «Тор» отработали по целям в зоне спецоперации. Их всевидящее око контролирует все, что происходит в небе в радиусе 30 километров. В числе трофеев расчета десятки разведывательных и ударных дронов иностранного производства. Работу БПЛА в моменте обрывает ракета. Механик-водитель уже за штурвалом и готов уйти с огневой позиции, чтобы не быть замеченным. Препятствий на местности для ЗРК не существует. Они всепроходимые, благодаря гусеницам, мобильные, но самое главное преимущество этой техники в том, что она прямо на ходу может вести разведку, сканировать небо.

Механик-водитель - самый молодой в расчете, у него и позывной «Птенчик», любимец боевого братства. «ТОРовцев» называет второй семьей, а машину - спасительницей, скромно разделяя с ней свои заслуги в умении уходить из-под обстрелов.

«Погода нам вообще не помеха. Дождь, снег… Мы все равно выезжаем и охраняем небо», - заверил механик-водитель с позывным «Птенчик».  

Националисты ведут настоящую охоту за ними. Поэтому комплексы меняют позицию каждые 15 минут. На новом месте сразу разворачивают СОЦ - станцию обнаружения цели. Это «глаза» переднего края. Обозревают все вокруг в радиусе до 32 километров.

«Сейчас машину включим и посмотрим, есть ли супостат в нашей зоне ответственности», - сказал начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Заяц».

Сейчас в небе никого, но такой час затишья здесь, на Купянском направлении, скорее редкость. Обычно целей много. В основном, беспилотники, конкретно - разведчики. Начальник расчета называет их самыми неприятными. «Лелеки», «Фурии», «Валькирии». Именно они, прощупывая линию обороны, наводят противника на нашу артиллерию и ПВО.

«Сейчас начали появляться импортные беспилотники, которые поставляют Украине их партнеры. Это RQ-35 "Пума", "Посейдон" и прочие. У них достаточно большая номенклатура, но мы все видим, отрабатываем», - добавил «Заяц».

Расчет «ТОРа» может обнаружить целый рой беспилотников - до полусотни, а разом захватить и уничтожить четыре цели. После пуска скорость ракеты достигает 1000 метров в секунду. Круглые сутки экипажи, сменяют друг друга, на боевом дежурстве неподалеку от переднего края. Обеспечивают более, чем надежный щит от возможного нападения с воздуха.

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