Минобороны России показало действия экипажей ЗРК «Тор» и «Бук» в зоне спецоперации

Системы противовоздушной обороны знают каждого «воздушного врага» в лицо - это самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М2У» и «Бук-М3» в зоне спецоперации. Эти средства ПВО круглосуточно защищают наши войска от нападения самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет противника. Оба комплекса прекрасно зарекомендовали себя в ходе СВО.

На записи показано, как передвигается самоходная пусковая установка с транспортно-пусковым контейнером.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше. Для развертывания ему требуется несколько минут, чтобы заработали радиолокаторы и прошла подготовка ракетного пуска.

Подробнее об истории создания и характеристиках зенитных ракетных комплексов семейства «Бук» читайте в статье Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.