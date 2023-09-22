Расчеты ЗРК «Тор» обеспечили надежный щит от воздушного нападения в зоне СВО

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Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» Западного военного округа на Купянском направлении.

Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск. На опубликованных кадрах расчеты сканируют небо и обеспечивают надежный щит от ударов с воздуха. На записи также показано, что происходит внутри комплекса. Отработав по цели, машина меняет позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.