В стране и мире Российские миротворцы продолжают мониторинг улиц населенных пунктов Карабаха По сообщению Минобороны РФ, нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие-миротворцы круглосуточно отслеживают обстановку и патрулируют маршруты в населенных пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России. За прошедшие сутки в зоне их ответственности не было нарушений режима прекращения огня. Российские миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом, чтобы предотвратить возможное кровопролитие, а также обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха. Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика