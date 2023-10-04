Российские миротворцы продолжают мониторинг улиц населенных пунктов Карабаха
По сообщению Минобороны РФ, нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие-миротворцы круглосуточно отслеживают обстановку и патрулируют маршруты в населенных пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России.
За прошедшие сутки в зоне их ответственности не было нарушений режима прекращения огня.
Российские миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом, чтобы предотвратить возможное кровопролитие, а также обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.