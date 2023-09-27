Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры о ситуации в Карабахе. Среди затронутых тем, была помощь армянскому населению региона.

«Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения», - сообщили в пресс-службе российского МИДа.

В ходе диалога стороны коснулись перспектив мирного договора Баку и Еревана, в том числе отвода войск с границы, разблокирования транспортных артерий и других мероприятий, предусмотренных в трехсторонних договоренностях на высшем уровне 2020-2022 годов.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава Азербайджана на территории Карабаха в ходе силовой операции погибли 192 военнослужащих, еще более 500 были ранены.