Глава бундесвера Борис Писториус не первый раз воспринимает в штыки вопросы по поводу передачи вооружения Украине. Ранее его разозлили призывы передать ВСУ крылатые ракеты Taurus.

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Министр обороны Германии Борис Писториус вышел из себя в ходе общения с гражданами. Один из них спросил главу бундесвера, почему ФРГ не пошла путем дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом СВО, как это неоднократно предлагал президент России Владимир Путин. После вопроса в зале раздались аплодисменты, а модератор дискуссии прервала мужчину.

«Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», - цитирует ТАСС слова Писториуса.

В конце сентября Борис Писториус сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму €400 млн. ВСУ пообещали взрывчатые и минометные боеприпасы, технику, одежду, а также электро- и теплогенераторы. В качестве наиболее весомого вклада Берлина в дело снабжения киевского режима оружием Писториус отметил поставки танков Leopard 2 и наземной системы ПВО IRIS.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам выступления на Генассамблее ООН заявил о готовности Москвы к переговорам с украинскими властями. Но глава российской дипломатии отметил, что любые предложения по прекращению огня обсуждаться не будут. «Мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», напомнил Лавров западным коллегам.