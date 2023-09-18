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В Минобороны ФРГ рассказали о новом пакете помощи для Украины на 400 млн евро

Елизавета Кондрикова
22:04 18.09.2023
Очередной пакет помощи Киеву будет включать среди прочего дополнительные боеприпасы и одежду, но не будет содержать поставок немецких крылатых ракет Taurus.
В Минобороны ФРГ рассказали о новом пакете помощи для Украины на 400 млн евро
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Global Look Press
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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн евро, который будет включать поставки взрывчатых и минометных боеприпасов, техники, противоминных ракет, а также одежды и генераторов электроэнергии и тепла. Об этом министр заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus», - сообщил министр.

В качестве основных и наиболее весомых элементов поставок немецкой военной помощи Киеву Писториус назвал боевые танки Leopard 2 и наземную систему ПВО IRIS. На вопрос о поставках крылатых ракет Taurus министр ответил, что еще не принято решение о возможности их отправки в ближайшее время.

Все еще остается неясным, смогут ли украинские военнослужащие использовать подобные немецкие крылатые ракеты самостоятельно без помощи немецких солдат и Бундесвера. Тем не менее в настоящее время Германией не планируется проведение обучения украинских пилотов.

Напомним, сегодня утром стало известно о планах германского правительства осуществить поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus, в стране ожидали «точных дат» поставок, так как были уверены, что Минобороны примет окончательное решение по передаче Украине подобных ракет, дальность которых составляет 500 километров.

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