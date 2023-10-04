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Сговор, ложь и деньги: как в США «свергли» спикера Палаты представителей

Россина Бодрова
21:16 04.10.2023
Америка столкнулась с упадком политической системы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Небывалые политические потрясения происходят в США. Там впервые в истории страны спикера Палаты представителей отправили в отставку. Третий человек в государстве и влиятельнейший республиканец Кевин Маккарти по сути отстранен крайне правыми однопартийцами. Восемь человек примкнули к демократам в вопросе его изгнания. Самым ярким из них является Мэтт Гейтс - один из зачинщиков бунта на Капитолийском холме.

Гейтс обвинил спикера в «сговоре с демократами». При этом он сам с ними же и объединяется в голосовании. В свою очередь Маккарти считает действия «коллеги» местью за то, что когда-то инициировал против него расследование по делу о сексуальных скандалах.

По классике жанра американской политической сатиры во все вмешались и деньги. Выяснилось, что от имени Гейтса его коллегам приходили СМС-сообщения с просьбой о сборе средств на кампанию по свержению Маккарти.

Доллары помутнили разум всего Конгресса. Экс-спикера не раз критиковали из-за компромисса с администрацией Джо Байдена, спасшего от шатдауна правительства, и сделки с демократами, определив временный бюджет.

Потом Маккарти стали обвинять, что он в тайне согласовал статью о финансировании Киева. При этом спикер был известен тем, что открыто высказывался против безлимитной поддержки Украины.

Внезапно вспомнили сегодня в Конгрессе и о Нэнси Пелоси. Ее попросили освободить кабинет. Это произошло в отместку демократам за инициирование отставки лидера нижней палаты.

«Сейчас лидерская позиция теряется. Америка столкнулась с упадком политической системы. Правительство так и не согласовало государственный бюджет. Слишком много противоречий. Возможно, они смогут прийти к какому-то согласию до середины ноября, но гарантий нет», - отмечает профессор Питер Кузник.

Однако к решению проблем американцев Конгресс не приступит до тех пор, пока не выберет нового спикера. На эту должность уже ищут подходящего кандидата, но действующий раскол среди республиканцев затягивает процесс.

Напомним, ранее научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик в беседе со «Звездой» обозначил риски ухудшения ситуации во внутренней политике США.

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