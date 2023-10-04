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В НИУ ВШЭ спрогнозировали рост внешней агрессии США на фоне внутренних проблем

Максим Крюков
16:50 04.10.2023
По мнению научного сотрудника ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Льва Сокольщика, по мере ухудшения внутриполитической ситуации агрессивность внешней политики США может пропорционально возрастать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: David Hutzler, dpa, Global Look Press
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Борьба США с Россией и Китаем позволяет сплотить общество и перенести внутренний конфликт между фракциями и между партиями на внешний контур. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Он также рассказал, в чем заключается риск ухудшения ситуации во внутренней политике Соединенных Штатов.

«По мере ухудшения внутриполитической ситуации агрессивность внешней политики Соединенных Штатов Америки может пропорционально возрастать. То есть сейчас мы не видим прямых военных столкновений между обозначенными державами. А по ухудшении обстоятельств во внутренней политике мы вполне можем увидеть более активную, горячую фазу. В этом заключаются основные риски, связанные с нарастанием поляризации внутри США», - сказал он.

По его словам, политическая поляризация в США имеет не только внутренние причины.

«Она имеет и общемировые причины, связанные с перестройкой системы международных отношений, когда США теряют свои доминирующие, гегемонистские позиции и всеми силами пытаются их удержать, разжигая давнишние или создавая новые международные конфликты в различных регионах. Будь то в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Тайвань, проблемы в Южной и Северной Корее, Южно-Китайское море или в других регионах, в том числе в Европе», - добавил собеседник телеканала.

Эксперт также допустил, что при смене власти Вашингтон может прекратить поддержку Украины.

«Будет зависеть от того, какие политические силы возьмут верх. Может быть снижение поддержки, например если придет администрация республиканцев. Потому что для них будет актуальна внутриполитическая повестка, та же самая борьба с нелегальной миграцией, восстановление экономики после серии кризисов, в том числе ковидного кризиса. Если останется демократическая администрация, то она, чтобы задавить своего внутреннего врага в лице республиканцев, может разжигать новый конфликт», - предположил Сокольщик.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев связал выселение Нэнси Пелоси из ее кабинета в Капитолии, который она продолжала занимать после отставки с должности спикера палаты представителей в январе 2023 года, с «чрезвычайными» переменами.

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