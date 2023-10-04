Вилково - Тарханкут: как ВКС РФ сорвали ночную высадку диверсантов в Крыму

Целью вылазки ДРГ была очередная пиар-акция - боевики хотели установить на мысе Тарханкут украинский флаг и снять это на видео.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Попытка диверсантов высадиться в Крыму закончилась полным провалом. Воздушно-космические силы РФ сорвали ночную операцию киевского режима. Боевая авиация засекла украинских боевиков еще в море и нанесла по быстроходному катеру и сопровождавшим гидроциклам мощный удар. До берега добрался только один, он задержан, прямо на месте выясняется, что акцию готовили в Главном управлении украинской разведки.

Как сообщили в Минобороны России, для атаки на Крым боевики использовали быстроходный катер и три гидроцикла. ВКС уничтожили десант еще в море, поэтому взять в плен удалось только одного боевика. Главный вопрос - по какому маршруту перемещалась ДРГ. Задержанный участник диверсионной группы ВСУ Александр Любас утверждает, что отправной точкой было село Вилково - это Измаильский район Одесской области. До Тарханкута по прямой - более 200 километров. Цель вылазки - очередная пиар-акция.

«Цель высадки - поставить прапор, сказать, что Главное управление разведки зашло в Крым», - сказал Любас.

Враг уже не первый раз пытается высадить ДРГ на территории полуострова, чтобы просто сфотографироваться с украинским флагом. Последняя попытка была 24 августа. Но тогда операция тоже пошла не по плану. Когда диверсанты уже устанавливали флаг в кемпинге на берегу и собирались сделать пару героических фото, появился местный житель с охотничьей «Сайгой» и дал незваным гостям отпор. В итоге украинцы кинулись к лодкам, бросив средства связи и отстреливаясь на ходу.

Черноморский флот и ВКС регулярно топят плавсредства ВСУ, на которых десант пытается добраться до крымских берегов. Летчики виртуозно работают по маневренным целям, причем поражают их не только бомбами, но и огнем из бортовых пушек, устраивая на диверсантов настоящую охоту.