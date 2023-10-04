В Крыму предотвращена попытка проникновения ДРГ украинской военной разведки

Диверсанты пытались снять провокационные фото и видео с украинским флагом, один из них захвачен в плен.

© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ЦОС ФСБ России

Российские силовики пресекли попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Один из взятых в плен диверсантов рассказал, что группа пыталась снять на камеру украинский флаг на территории региона. Попытку предотвратили сотрудники крымского погрануправления ФСБ, подразделения Черноморского флота и республиканского управления Росгвардии.

Сегодня утром Минобороны России сообщило о пресечении попытки высадки украинского десанта в Крыму. По данным ведомства, группа направлялась к мысу Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах. Реализации планов противника помешали самолеты ВКС России.

Накануне российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.