Басмынный суд заключил под стражу мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря

Магомеда Магомедова обвиняют в преступлении, совершенном по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере).

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Мэра города Кизилюрт в Дагестане Магомеда Магомедова, который накануне был задержан в республике, заключили под стражу до 2 декабря 2023 года. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствуют тайные свидетели, информацию по которым нельзя разглашать. На заседании суда присутствовали около 20 родственников и друзей обвиняемого, по распоряжению судьи они покинули зал.

Градоначальника обвиняют в преступлении, совершенном по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей). Сторона обвинения просила заключить чиновника под стражу до 2 декабря.