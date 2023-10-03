Мэр города Кизилюрт Магомед Магомедов задержан в Дагестане

Утверждается, что в настоящий момент в администрации города проходят следственные действия.

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Главу Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали в Дагестане, передает ТАСС, ссылаясь на источник в городской администрации.

«В настоящее время в администрации города ведутся следственные действия», - приводит агентство слова собеседника.

Как утверждается, сейчас сотрудники мэрии не могут войти в здание, Магомедова на работе не видели.

К настоящему момент у агентства нет официального подтверждения этих данных.

В администрации Кизилюрта «Звезде» заявили, что никакую информацию дать не могут - ни подтверждающую, ни опровергающую.

Тем временем в Telegram-канале israfilof появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен задержанный Магомедов.