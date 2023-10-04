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Меру пресечения задержанному мэру Кизилюрта изберут в закрытом режиме

Сергей Лебедев
19:01 04.10.2023
Магомеда Магомедова обвиняют в растрате в особо крупном размере.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Обвиняемого в растрате мэра дагестанского города Кизилюрт Магомеда Магомедова доставили в Басманный суд Москвы, где изберут меру пресечения. Чиновника просят заключить под стражу на срок до 2 декабря. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Это связано с тем, что в деле присутствуют тайные свидетели, информацию по которым сейчас нельзя разглашать.

Напомним, мужчину задержали столичные силовики. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. В администрации города прошли обыски.

Магомед Магомедов возглавляет город с мая 2021 года. До этого он около 9 лет занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.

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