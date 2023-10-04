Путин: те, кто присваивает чужие активы, видимо, не отличаются большим умом

Президент России отметил, что никакая третья сторона не имеет возможности для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей.

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, заявил, что люди, которые присваивают себе чужие деньги или активы, видимо, не отличаются большим умом.

«Никакая третья сторона не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы», - сказал он.

Глава государства добавил, что подобное, к сожалению, в современном мире случается. По его словам, такое делают самоуверенные взрослые люди.

«Дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что такими мерами люди вредят сами себе.

Ранее в Минфине США сообщили, что суверенные активы России, которые были заблокированы в рамках введенных санкций, оцениваются в $280 миллиардов. По данным ведомства, что большая их часть находится в странах Европейского союза.

В конце августа министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Правительство и Центробанк РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных замороженных активов с целью обмена на российские. По его словам, заблокированными остаются активы более 3,5 миллиона граждан страны на сумму 1,5 триллиона рублей.