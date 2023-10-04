Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу 2028 года стали известны после того, как Турция отозвала свою заявку на проведение турнира.

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Турецкая футбольная федерация отозвала свою заявку на получение права проведения чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Об этом говорится на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, на рассмотрении у руководящего органа европейского футбола осталась только одна совместная заявка - Великобритании (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии. Официально места проведения первенства огласят на собрании Исполнительного комитета УЕФА 10 октября.

Турция приняла решение присоединиться к Италии, чтобы совместно провести Евро-2032. Ближайший турнир среди сборных Старого Света пройдет в Германии в 2024 году. Зрители не увидят сборную России на первенстве, поскольку в конце сентября 2022 года стало известно, что наша национальная команда не примет участия в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024. Причиной стало февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации. Оно действует «до дальнейшего уведомления».

В прошлый вторник, 26 сентября, исполком УЕФА разрешил юношеским сборным РФ по футболу принимать участие в матчах на соревнованиях международного уровня. Свое решение комитет объяснил стремлением показать миссию футбола как посланника мира и надежды.