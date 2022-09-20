УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года

Причиной стало февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Об этом во вторник сообщили в Российской футбольном союзе.

Причиной стало февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации. Оно действует «до дальнейшего уведомления».

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Но он отказал в удовлетворении апелляции.

Напомним, российская сборная также не примет участия в чемпионате мира в Катаре, который пройдет в этом году с 21 ноября по 18 декабря. У нее были все шансы попасть на турнир.

Однако FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.