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На достижение целей контрнаступления у ВСУ осталось не больше шести-восьми недель. После погода не позволит действовать эффективно. Таким мнением с журналистами поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов. Время не на нашей стороне», - цитирует ТАСС слова Кирби.

Официальный Киев предпринимает бесплодные попытки контратаковать с 4 июня. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что за это время ВСУ потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. различных бронемашин.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что поставки западного вооружения в зону конфликта погубят Киев. Глава оборонного ведомства сообщил, что Украина отправляет на поле боя необученных солдат, чем только провоцирует их «самоуничтожение».