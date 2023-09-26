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Шойгу заявил, что западные поставки оружия ведут Украину к «самоуничтожению»

Елизавета Егорова
13:46 26.09.2023
Киев продолжает отправлять своих необученных солдат «на убой», только подталкивая себя к «самоуничтожению», заявил Сергей Шойгу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны, несмотря на неудачное контрнаступление Киева, продолжает поставлять на Украину вооружение, придерживаясь принципа «оружие как путь к миру». По мнению министра, подобная политика только погубит Киев.

«Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа "оружие как путь к миру"», - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

Министр обороны РФ добавил, что Украина отправляет на поле боя необученных солдат, «на убой», чем только больше провоцирует «самоуничтожение».

Ранее президент России Владимир Путин озвучил число потерь личного состава украинских националистов в ходе контрнаступления. Президент заявил, что киевский режим потерял 71,5 тысячи боевиков. По словам Путина, иногда складывается ощущение, что «это не их люди, которых они кидают» на поле боя.  

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