Минобороны показало уничтожение штурмовых групп ВСУ у Авдеевки
Операторы БПЛА вскрыли передвижение штурмовиков, которые пытались подобраться к позициям российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российская артиллерия накрыла огнем штурмовые группы ВСУ у Авдеевки. Кадры уничтожения живой силы противника публикует Министерство обороны РФ.
Передвижение штурмовиков российские военные выявили с помощью беспилотников. В лесополосе они планировали подобраться к позициям наших бойцов. По данным ведомства, часть штурмовиков была уничтожена, остальные бежали.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении живой силы и вооружения ВСУ в районе Берестового и опубликовало кадры ударов.
Также ведомство обнародовало видео, на котором запечатлен момент авиаудара по складу с техникой и вооружением ВСУ в Константиновке.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.