Артиллеристы уничтожили живую силу и вооружение ВСУ в районе Берестового
Контроль точности и корректировку огня артиллерии осуществляли расчеты БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили живую силу и вооружение ВСУ в районе Берестового. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.
От точного попадания сдетонировал полевой склад боекомплекта. Артиллерийский огонь корректировался с помощью беспилотников.
Также ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент авиаудара по складу с техникой и вооружением ВСУ в Константиновке.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.