В стране и мире ВС РФ разнесли авиаударом склад вооружения ВСУ в Константиновке Минобороны России опубликовало кадры уничтожения терминала авиационными средствами поражения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Склад с вооружением и военной техникой ВСУ разнесло после авиаудара российских сил в Константиновке, сообщает Министерство обороны РФ. На кадрах объективного контроля видно, как в результате точного попадания происходит взрыв и в воздух поднимаются густые клубы дыма. Ведомство регулярно публикует снятые с высоты птичьего полета кадры из зоны спецоперации. Накануне Минобороны обнародовало видео, на котором российские артиллеристы бьют по опорнику ВСУ в районе Белогоровки. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика