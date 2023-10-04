Эксперт Рогулев связал выселение Пелоси из кабинета с «чрезвычайными» переменами

После отставки с должности спикера Палаты представителей в январе 2023 года Пелоси продолжала занимать этот кабинет.

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Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе со «Звездой» предположил, почему Нэнси Пелоси выселяют из ее кабинета в Капитолии.

Напомним, Пелоси покинула должность спикера Палаты представителей в январе этого года. После этого она продолжала занимать свой кабинет.

Однако покинуть помещение 83-летнюю женщину вынуждает Патрик Макгенри - новый исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри. Как утверждается, это стало одним из его первых решений на посту.

«Ну заняты все кабинеты, стали пенсионеров пододвигать...Я думаю, что такие чрезвычайные изменения привели к тому, что и Маккарти надо оставить, и новому надо. Пелоси подвернулась под руку», - сказал он.

Ранее стало известно, что Кевина Маккарти отправили в отставку. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.