Politico: Пелоси выселили из «укромного» кабинета после отставки Маккарти

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Одним из первых распоряжений нового исполняющего обязанности спикера палаты представителей США Патрика Макгенри было указание бывшему спикеру Нэнси Пелоси освободить ее кабинет в Капитолии к среде, сообщает газета Politico. Издание ссылается на электронное письмо, отправленное в ее офис.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», - написал высокопоставленный помощник комитета администрации палаты представителей.

Макгенри, близкий союзник Кевина Маккарти, был первым в его списке, кто должен был стать исполняющим обязанности спикера после того, как тот был отстранен от должности. Лишь немногие избранные законодатели палаты представителей получают «укромные» офисы в Капитолии, сообщает издание.

Вечером сотрудники офиса Пелоси были замечены собирающими вещи. Бывший спикер в своем заявлении назвала выселение «резким отходом от традиции».

Ранее член палаты представителей Мэтт Гетц подал в Конгресс США ходатайство об отстранении республиканца Маккарти с поста спикера. Его обвинили в сотрудничестве с демократами ради предотвращения шатдауна - приостановки работы правительства, а также по дополнительной помощи Украине.

Палата представителей американского конгресса проголосовала за отставку Маккарти. Это стало первым в истории увольнением через принятие такой резолюции, сообщает «360».